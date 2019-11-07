السجن والغرامة لمواطن حاول تهريب مخدرات للبحرين 

المنامة(صدى):

قضت المحكمة البحرينية الكبرى بالسجن 15 سنة على مواطن سعودي وتغريمه 5 آلاف دينار بعد ضبطه وبحوزته أكثر من كيلوجرام من مخدر الحشيش عبر منفذ جسر الملك فهد.

وأصدرت المحكمة حكما على مواطن سعودي آخر كان برفقته مدة 6 أشهر وتغريمه 100 دينار، كما أبعدتهما نهائياً عن البحرين بعد تنفيذ العقوبة وبمصادرة المضبوطات.

وتفصيلا، حاول المتهم الأول تهريب أكثر من كيلوجرام ونصف الكيلو من الحشيش وقرابة 700 حبة كبتاجون، عبر منفذ جسر الملك فهد، وعندما ضبط حاول الانتحار بخنق نفسه، ولكن تمت السيطرة عليه، وتم توجيه تهمة جلب مواد مخدرة ومؤثر عقلي بقصد الاتجار له، واتهامه وزميله الذي كان بصحبته بتعاطي المؤثرات العقلية.

وعقب وصول المتهم الأول برفقته المتهم الثاني إلى جسر الملك فهد في طريقهما إلى البحرين، وأثناء التفتيش أعطى كلب الأثر الإشارة بوجود شيء في الصدام الأمامي للسيارة، فتم استشارة رئيس الدائرة الجمركية، والذي أمر بتفكيك الصدام الأمامي، حيث عُثِر على كيس نايلون شفاف وآخر أسود بداخل فلتر خاص بالمكيفات، وتم تغليفها بطريقة محكمة، واتضح أنه يحتوي على قطعتي حشيش بلغ وزنهما 1.800 كيلوجرام، بالإضافة إلى 669 من الحبوب المخدرة، بالإضافة إلى كمية أخرى مطحونة.