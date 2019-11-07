إدانة مواطنة سعودية بتهمة تسميم طفل بـ «الإنسولين» في بريطانيا

لندن (صدى):

قضت محكمة بريطانية بالسجن أربع سنوات ونصف غيابيًا على ” مواطنة ” سعودية؛ بتهمة تسميم أحد الأطفال عمدًا باستخدام الإنسولين.

وعن التفاصيل، اتهمت المواطنة السعودية وزوجها بحقن أحد الأطفال بكميات كبيرة وخطيرة من ” الإنسولين ” في المستشفى رغم معرفتهما بطرق استخدامه.

وأفادت التحقيقات أن ” الطفل ” الذي كان يعالج من السكر لم يكن بحاجة لتلك الكميات من الإنسولين، مبينة أنه تعرض لهبوط حاد كاد يتسبب في وفاته.

فيما نفت ” المواطنة السعودية خلال التحقيق معها التهم الموجهة إليها بتعمد إيذاء الطفل، إلا أن المحكمة أدانتها وحكمت عليها غيابيًا بالسجن أربعة أعوام ونصف، فيما برأت الزوج من التهم المنسوبة إليه.

وكانا الزوجين تحت الكفالة المشروطة إلّا أنهما اختفيا، وتبحث الشرطة عنهما، حيث أوضحت التحقيقات أن جميع متعلقات الزوجين جرى إرسالها إلى المملكة عن طريق البريد.