الإمارات تتجه لرفع الحظر عن مكالمات واتساب قريبا

أبوظبي(صدى):

تعتزم الإمارات رفع الحظر عن المكالمات عبر الـ«واتس أب» قريباً، وجاء ذلك بعد إجراء مباحثات بين الجهات المعنية بالاتصالات في الإمارات وبين تطبيق «واتس اب».

وأحرزت المباحثات تقدماً نحو الاستجابة لبعض طلبات الإمارات بشأن الحفاظ على الأمن القومي في حال رفع الحظر، وأهمية وجود آلية متكاملة لعدم تأثر الأمن القومي في حال فتح المكالمات.

ومن المتوقع أن يتم رفع الحظر عن مكالمات «واتس أب» قبل استضافة دبي لـ«إكسبو 2020» باعتباره من المبادرات المهمة التي تفتح الطريق أمام زيادة الاستثمارات في الدولة، خصوصاً في قطاع الاتصالات قبل «إكسبو دبي».

و من بين النقاط المهمة التي ينبغي معالجتها حال رفع الحظر تأثر شركات المكالمات الصوتية، مثل شركة بوتيم، بالرفع، ورغبة بقية الشركات العالمية في رفع الحظر عن بقية التطبيقات الصوتية عبر الإنترنت.

وتبين أن هناك نمواً بالفعل في اشتراكات البيانات لدي شركتي «اتصالات» و«دو»، حيث أن النمو يدر دخلاً كبيراً للشركتين، ويعوض دخل المكالمات.