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مدير أوراوا يستفز جماهير الهلال..«ثقتنا كبيرة في الفوز»

مدير أوراوا يستفز جماهير الهلال..«ثقتنا كبيرة في الفوز»
نواف السالم(صدى):

أقل من ثلاثة أيام تفصلنا عن مواجهة الهلال وأوراوا بنهائي دوري أبطال آسيا السبت المقبل ، وسط رسائل حماسية من الفريقين واستعداد للمنافسة الشرسة .

وبينما تؤكد إدارة الهلال الثقة الكبيرة في فوز الأزرق بنهائي آسيا وتعلمه من أخطاء الفرص الماضية ، أكد نيكيمورا مدير عام نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني هو الآخر ثقته الكبيرة في تخطي الهلال .

وقال نيكيمورا في تصريحات تلفزيونية مستفزاً جماهير الهلال : 3 أيام ستجهزنا لمباراة الهلال في ذهاب نهائي البطولة الآسيوية،لدينا فرصة لحصد لقب النسخة الحالية وكلنا ثقة بذلك .

وأضاف: “لدينا بديل جيد للحارس شوساكو نيشيكاوا الغائب عن مباراة الذهاب ضد الهلال، وهدفنا الفوز مساء السبت في الرياض، وثقتنا كبيرة .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 1 ساعة

مافيه استفزاز يعني ويش مفروض يقول بنخسر ؟

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 43 دقيقة

كان المفروض يقول نخسر من الهلال بسهوله لعدم استفزاز الهلال

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