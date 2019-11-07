مدير أوراوا يستفز جماهير الهلال..«ثقتنا كبيرة في الفوز»

نواف السالم(صدى):

أقل من ثلاثة أيام تفصلنا عن مواجهة الهلال وأوراوا بنهائي دوري أبطال آسيا السبت المقبل ، وسط رسائل حماسية من الفريقين واستعداد للمنافسة الشرسة .

وبينما تؤكد إدارة الهلال الثقة الكبيرة في فوز الأزرق بنهائي آسيا وتعلمه من أخطاء الفرص الماضية ، أكد نيكيمورا مدير عام نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني هو الآخر ثقته الكبيرة في تخطي الهلال .

وقال نيكيمورا في تصريحات تلفزيونية مستفزاً جماهير الهلال : 3 أيام ستجهزنا لمباراة الهلال في ذهاب نهائي البطولة الآسيوية،لدينا فرصة لحصد لقب النسخة الحالية وكلنا ثقة بذلك .

وأضاف: “لدينا بديل جيد للحارس شوساكو نيشيكاوا الغائب عن مباراة الذهاب ضد الهلال، وهدفنا الفوز مساء السبت في الرياض، وثقتنا كبيرة .