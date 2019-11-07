تدشين فعاليات اليوم العالمي للأشعة بمستشفى الملك عبدالله في بيشة

محمد بن طحيطح(صدى):

دشن المشرف العام على مستشفى الملك عبدالله في بيشة /بدر بن مهجي المطيري صباح اليوم الخميس فعاليات اليوم العالمي للأشعة 2019م، وذلك بقسم الأشعة بالمستشفى تحت شعار (التصوير الطبي الرياضي)، وبحضور المساعد للشؤون الهندسية م/ عبدالعزيز الملحان، والمساعد للتخطيط معيض القرني.

‏واشتملت الفعاليات على معرض توعوي ضم عدد من الأركان التوعوية والتثقيفية التي تحدثت وبينت أهمية الأشعة في التصوير الطبي الرياضي، ودورها في تشخيص كثير من الإصابات، وشرح عن سبل الحماية من الإشعاع بالإضافة إلى عمل مقطع فيديو تحدث عن انواع الإصابات التي تحدث نتيجة ممارسة الرياضة بشكل خاطئ.

وأشاد المطيري بمجهودات قسم الاشعة بمستشفى الملك عبدالله، وكذلك بنجاح مثل هذه المعارض وتفعيلها في توعية المجتمع من خطر إصابات الملاعب، ودورها في الحد من هذه الاصابات.