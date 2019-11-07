أصغر لاعب بدوري أوروبا يتفوق على «مبابي» و«رونالدو» بهاتريك جبار

طلال الغامدي(صدى):

احتفت الصحافة الرياضية بنجم ريال مدريد “روديجوجوس ” الذي حقق رقم قياسي بدوري أبطال أوروبا بعدما سجل “هاتريك” في شباك غلطة سراي التركي أمس الأربعاء بالجولة الرابعة من دور المجموعات .

وأثنت الصحف على اللاعب صاحب الـ 18 عام الذي تفوق على الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان حين حقق “هاتريك ” مثالي بعمر يقترب من 21 عام .

كما تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع تفوق اللاعب وأمطروه بالمديح إذ أصبح يمتلك 3 أهداف بدوري بطال أوروباً متخطياً “رونالدو” نجم اليوفنتوس الذي يملك هدف وحيد حتى الآن .

وكان اللاعب البرازيلي قد استطاع تسجيل أسرع هدفين بتاريخ البطولة الأوروبية عقب استغراق 6 دقائق و14 ثانية فقط ، كما أحرز هدف ثالث .