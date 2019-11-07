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نقل الأصول والموظفين من «ساما» إلى شركة المدفوعات للعمل بأسس مستقلة

نقل الأصول والموظفين من «ساما» إلى شركة المدفوعات للعمل بأسس مستقلة
علي القحطاني(صدى):

صرح زياد اليوسف، المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية، بأن العمل جار حاليًا على نقل الأصول والموظفين من ” ساما ” إلى شركة المدفوعات السعودية.

وأوضح ” اليوسف ” أن العمل جار على استخراج السجل التجاري للشركة والعمل على إنهاء الأوراق الرسمية الخاصة بها، مبينًا أن المدفوعات السعودية بدأت منذ بداية العام الجاري العمل على أسس مستقلة.

وتهدف شركة ” المدفوعات السعودية ” إلى تملك وتشغيل وتطوير نظم المدفوعات الوطنية الرئيسة كافة، وتهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لنظم المدفوعات الوطنية كافة.


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