نقل الأصول والموظفين من «ساما» إلى شركة المدفوعات للعمل بأسس مستقلة

علي القحطاني(صدى):

صرح زياد اليوسف، المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية، بأن العمل جار حاليًا على نقل الأصول والموظفين من ” ساما ” إلى شركة المدفوعات السعودية.

وأوضح ” اليوسف ” أن العمل جار على استخراج السجل التجاري للشركة والعمل على إنهاء الأوراق الرسمية الخاصة بها، مبينًا أن المدفوعات السعودية بدأت منذ بداية العام الجاري العمل على أسس مستقلة.

وتهدف شركة ” المدفوعات السعودية ” إلى تملك وتشغيل وتطوير نظم المدفوعات الوطنية الرئيسة كافة، وتهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لنظم المدفوعات الوطنية كافة.