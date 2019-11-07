عودة عساف القرني للاتحاد لتدعيم صفوفه 

ماجد محمد(صدى):

استعاد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم عساف القرني، حارس المرمى، خلال التوقف المحلي، حيث لازم القرني عيادة ناديه يومي أمس وأمس الأول، لاستكمال برنامج علاجه من إصابة غير معلنة لحقت به أواخر الشهر الماضي، على أن يدخل التدريبات بالتزامن مع فترة التوقف المرتبطة بالمباريات الدولية.

ورجع فواز القرني، الحارس، للتدريبات، بعد تعافيه من إصابة في الظهر، فيما يحدد الجهاز الطبي، خلال تدريب اليوم، فرصة مشاركته، في مباراة غدٍ أمام الرياض، ضمن دور الـ 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقا للمعلومات الواردة فإنه تم الاعتماد على أمين بخاري أساسياً في المباراة، حيث شارك محمد أبو عصيدة، الحارس الشاب، في تدريب أمس، تحسباً لاستمرار غياب فواز القرني.