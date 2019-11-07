مدني حائل يحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة

حائل(صدى):

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة، وذلك بناءً على تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى احتمال أن تتأثر أجواء المنطقة بتغيرات جوية يصحبها هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة قد يتساقط معها البرد مع نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، تبدأ من مساء يوم غدٍ وتستمر حتى نهاية الأسبوع القادم – بمشيئة الله -.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي، بالجميع عدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية أو التنزه بجوار المستنقعات المائية، والحذر عند هبوب الرياح من تطاير الأجسام المتحركة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى إتباع إرشادات السلامة ومتابعة مستجدات الحالة وفق ما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء.