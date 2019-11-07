الهلال يختار صالح النعيمة لحمل كأس دوري أبطال آسيا

طلال الغامدي(صدى):

قررت إدارة الهلال اختيار قائد الفريق السابق صالح النعيمة؛ لحمل كأس بطولة دوري أبطال آسيا.

وسيحمل ” النعيمة ” الكأس وسيدخل به قبيل بداية مباراة ذهاب نهائي البطولة أمام ” أوراوا ” الياباني على ملعب جامعة الملك سعود.

وكان ” النعيمة ” قد طالب لاعبي الهلال بترك وسائل التواصل الإجتماعي، والتفرغ لحل عقدة آسيا التي حُرم منها المنتخب على مدار عشرين عام .

وجاء ذلك عقب فوزهم الساحق على السد القطري والتأهل لنهائي آسيا.