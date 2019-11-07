الهلال يختار صالح النعيمة لحمل كأس دوري أبطال آسيا
قررت إدارة الهلال اختيار قائد الفريق السابق صالح النعيمة؛ لحمل كأس بطولة دوري أبطال آسيا.
وسيحمل ” النعيمة ” الكأس وسيدخل به قبيل بداية مباراة ذهاب نهائي البطولة أمام ” أوراوا ” الياباني على ملعب جامعة الملك سعود.
وكان ” النعيمة ” قد طالب لاعبي الهلال بترك وسائل التواصل الإجتماعي، والتفرغ لحل عقدة آسيا التي حُرم منها المنتخب على مدار عشرين عام .
وجاء ذلك عقب فوزهم الساحق على السد القطري والتأهل لنهائي آسيا.
المليليح[ عدد التعليقات: 207 ] نشر منذ 48 دقيقة
يقصد النعيمه اللي حرم من الهلال لمده عشرين سنه وبعدين اي فوز ساحق على السد القطري ولولا لطف الله على الهلال ماتاهل الهلال في مباراة الاياب
فقيه[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 22 دقيقة
ماهو شغلك …. يالدفع الرباعي.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 8082 ] نشر منذ 30 دقيقة
كفو أبوفهد،الكابتن صالح النعيمة،ونتمنى عدم نسيانه وغيابه عن الساحة،
kkkk[ عدد التعليقات: 302 ] نشر منذ 29 دقيقة
هلا بامبراطور الكره السعوديه نتفائل بك الخير باذن الله و ان شاءالله البطوله تسجل باسم السعوديه
ميم الف ميم[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 29 دقيقة
يستاهل ابو صلوح .. والله نجم من النجوم النادره اللي لها تاريخ خاص وغير عن تواريخنا الحاليه .. والمفروض من اول وفي كل البطولات لانه رمز لا يمحى من رموز الكره السعوديه والهلاليه اللي خدموا باخلاص وشهادتي فيه مجروحه ..
شرقاوي[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 14 دقيقة
اي هو له يحمله بس ويسلمه للاشقاء الاورواريين هم من يستحق حمل هذا الكاس وبعدين اي فوز ساحق لاتعطونهم اكبر من حجمهم هي غلطه ضيعها السديون في ملعبهم ولا كانت ساحقه عليهم