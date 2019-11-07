نصائج يجب اتباعها عند الشعور بـ «الجوع الشديد» خلال ساعات العمل

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يشعر بعض الأشخاص بـ ” الجوع الشديد ” أثناء ساعات العمل؛ وهو الأمر الذي يجبرهم على شراء الأطعمة الجاهزة التي تتسبب في زيادة الوزن؛ لذا سنستعرض بعض النصائح التي يجب اتباعها عند الشعور بـ ” الجوع الشديد ” .

– تجنب الوجبات السريعة وتناول الخضروات والفواكه بدلًا منها؛ لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف التي تقلل الشعور بالجوع.

– الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالسكريات، والاحتفاظ بها في مكان يصعب رؤيته أو الوصول إليه.

– الحرص على استبدال الحلويات بالفاكهة؛ لاحتوائها على سكريات مفيدة لصحة الإنسان.

– يمكن تناول المكسرات بين الوجبات كـ ” سناكس ” ، ولكن يجب الحرص على تناول الأنواع التي تحتوي على القليل من الملح.

– في حالة تناول الخضروات كوجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية، ينصح بتنويعها بحيث تشتمل على الخيار والطماطم والجزر.

– امنح نفسك دفعة متكاملة من العناصر الغذائية بتحضير الوجبات الخفيفة بنفسك مثل ” تناول الزبادي مع التوت أو التفاح، زبدة الفول السوداني ” مع التوست الأسمر.