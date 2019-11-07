نصائج يجب اتباعها عند الشعور بـ «الجوع الشديد» خلال ساعات العمل
يشعر بعض الأشخاص بـ ” الجوع الشديد ” أثناء ساعات العمل؛ وهو الأمر الذي يجبرهم على شراء الأطعمة الجاهزة التي تتسبب في زيادة الوزن؛ لذا سنستعرض بعض النصائح التي يجب اتباعها عند الشعور بـ ” الجوع الشديد ” .
– تجنب الوجبات السريعة وتناول الخضروات والفواكه بدلًا منها؛ لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف التي تقلل الشعور بالجوع.
– الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالسكريات، والاحتفاظ بها في مكان يصعب رؤيته أو الوصول إليه.
– الحرص على استبدال الحلويات بالفاكهة؛ لاحتوائها على سكريات مفيدة لصحة الإنسان.
– يمكن تناول المكسرات بين الوجبات كـ ” سناكس ” ، ولكن يجب الحرص على تناول الأنواع التي تحتوي على القليل من الملح.
– في حالة تناول الخضروات كوجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية، ينصح بتنويعها بحيث تشتمل على الخيار والطماطم والجزر.
– امنح نفسك دفعة متكاملة من العناصر الغذائية بتحضير الوجبات الخفيفة بنفسك مثل ” تناول الزبادي مع التوت أو التفاح، زبدة الفول السوداني ” مع التوست الأسمر.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 15229 ] نشر منذ 12 ساعة
الحمد لله لا اكل الوجبات السريعه junk food ابدا ولا احبها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86528 ] نشر منذ 6 ساعات
معلومات طيبه ,,