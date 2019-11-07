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إيران تطرد مفتشة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران تطرد مفتشة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية
طهران(صدى):

في انتهاك جديد للقانون الدولي ، رفضت إيران استكمال عمل مفتشة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء رقابتها بمنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم .

وطردت إيران المفتشة وألغت إعتمادها لديهم ، مبررة ذلك بتسببها في “إطلاق إنذار” ما أدى لمخاوف حول إحتمال حيازتها لمادة مشبوهة وفقاً للبيان الصادر عن وكالة الطاقة الذرية الإيرانية .

وتواصل إيران اختراقها للإتفاق النووي وتخفيض إلتزاماتها يوم بعد الآخر رغم الرفض الدولي لموقفها والذي سبب انسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق .


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