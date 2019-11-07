المرأة أكثر معاناة من انتفاخات المعدة من الرجل

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أرجع أخصائي تغذية سبب معاناة المرأة من انتفاخات المعدة بصورة أكبر من الرجل إلى طول قولون المرأة الذي يزيد في المتوسط إلى 10 سم عن طوله عند الرجل، وهو ما قد يمكّنها من استيعاب المزيد من المياه والسوائل أثناء الحمل.

ولفت إلى أن قولون الرجل يشبه حدوة الحصان، بينما عند المرأة فهو أكثر تشابكًا، ما يجعل عملية الهضم أكثر صعوبة بسبب ضعف جدار البطن ولوجود اختلافات هرمونية بين الرجل والمرأة، لذلك فإن طول القولون وكثرة الانحناءات به تسهم في زيادة فرص معاناة المرأة من الانتفاخات والغازات أكثر.

ولفت إلي أن متلازمة القولون العصبي تؤثر على كل من الرجال والنساء، ولكنها تحدث بشكل أكثر تكرارًا عند النساء، بينما الأعراض الشائعة عند الجنسين هي زيادة أو نقصان في حركات الأمعاء، والبراز ﻳﻜﻮن أكثر مائيًا أو ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎط، والإسهال، أو الإمساك، أو التناوب بين الاثنين، والشعور بعدم اكتمال حركات الأمعاء، وانتفاخ البطن أو التشنج أو الألم، وحرقة في المعدة، والشعور بعدم الراحة أو الغثيان بعد تناول وجبة عادية، وأحيانًا آلام أسفل الظهر،