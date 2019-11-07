أمانة عسير تنشئ قاعدة بيانات لأكثر 915 فرصة استثمارية

محمد بن طحيطح(صدى):

قامت أمانة منطقة عسير بتنفيذ قاعدة معلومات عن أكثر من 915 فرصة استثمارية والتعريف بها عبر رسائل sms لأكثر من 8 الاف مستثمر من مختلف مناطق المملكة .

أوضح ذلك أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مشيرا بأن إدارة التسويق قامت بجمع المعلومات عن هذه المشاريع وعمل دراسة للمواقع واعتماد تخطيطها ودراسة الأفكار الاستثمارية تمهيدا لطرحها عبر منصة “فرص ” .

فيما سيتم إعداد كراسة للشروط والمواصفات للمواقع ، لافتا إلى أنه قد تم التعاون مع شركة الاتصالات السعودية stc وتم شراء أكثر من 500 ألف رسالة يمكن الاستفادة منها لإرسال الفرص الاستثمارية لرجال وسيدات الأعمال في مختلف التخصصات والتوجهات الاستثمارية .

من جهته قال وكيل الأمين للاستثمار إن هذه الجهود قد أثمرت عن توفر بنك معلومات ضخم لدى أمانة عسير وبلدياتها بما يحقق مرجعية استراتيجية مبنية على البحث العلمي والتقصي لكل من يرغب في الاستثمار في منطقة عسير مع إيجاد كافة التسهيلات لاختيار البدائل في المواقع التي يطلبها المستثمرين ، وتوفير كافة البيانات الخاصة بهذه الفرص مما يؤكد على صدارة منطقة عسير في طرح الفرص الاستثمارية على مستوى أمانات المملكة وتوفيرها كافة المعلومات التي يحتاجها رجال وسيدات الأعمال .

وبين الغانم بأن هذه التوجهات جاءت بدعم من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الذي وجه بتوفير كافة الإمكانيات والسبل للوصول إلى المستثمرين في مختلف أنحاء المملكة إضافة الى سعيه المستمر لتوفير كافة التسهيلات للحصول على التراخيص وتقديم الدعم لمن يدخل سوق الاستثمار في منطقة عسير .