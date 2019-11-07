«الحصيني»: جهّزوا الملابس الشتوية

عادل الحربي(صدى):

قال المناخية عبدالعزيز الحصيني إن الحالة الماطرة الجديدة تبدأ من ليلة الجمعة، وتستمر حتى الثلاثاء، وتشمل عدة مناطق.

وأضاف الحصيني عبر حسابه في موقع “تويتر”: توقعات الأمطار للحالة الممطرة من ليلة الجمعة 3/ 10 إلى الثلاثاء 15/ 3/ 1441هـ على أجزاء من مكة، والمدينة، والرياض، والشرقية، والقصيم، والشمالية، والجوف، وتبوك، والباحة، وعسير، وجازان، والبحرين، وقطر، والإمارات، وعمان. الأمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد ورياح.

وتابع الحصيني:” أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار.. تعتبر الحالة الممطرة ثاني حالة ممطرة منذ دخول الوسم لهذا العام ١٤٤١هـ”.

وتوقع الحصيني أن يرافق الحالة أجواء باردة ومتوقع انخفاض الحرارة مابين أربع وست درجات مئوية، ناصحا المواطنين بتجهيز الملابس الشتوية خاصة في الليل.