حقائق غريبة عن «الحازوقة» وسبب تكرارها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يصاب الجميع بنوبات “الفواق” أو “الحازوقة من حين لآخر مما يتسبب بالإحراج فضلاً عن الشعور بالإنزعاج .

ولا شك أن “الفواق” يؤثر مباشرةً على عضلات الحجاب الحاجز ويسبب تشنجها نتيجة الطعام أو الشراب بسرعة أو استنشاق بعض الهواء لم يكن مخطط له أو الطعام الحار ، وقد تستمر النوبة 7 مرات ، وقد تصل إلى 63 مرة في المتوسط وأحياناً تدخل مصابيها بالمستشفى حال زيادتها .

وكشف الأطباء أن هناك أسباب مرضية بخلاف الأسباب التقليدية المعروفة وراء “الفواق ” وهي كالتالي :

1- أورام الحجاب الحاجز .

2- التهاب الدماغ .

3- التهاب السحايا .

4- الإيدز .

5- مشاكل الجهاز الهضمي .

6- سوء التغذية .

7- صعوبة النوم .

وينبغي زيارة الطبيب عند ملاحظة تكرار ” الفواق ” بشكل غير طبيعي وطول فترته للتأكد من عدم الإصابة بالأمراض الخطيرة .

وبخلاف ذلك فإنه يمكن التخلص من نوبة “الفواق” بكوب من الماء أو تخويف المصاب إذ سيستنشق الهواء بشكل لا إرادي ويحدث رد فعل عكسي إلا أنه لا يوجد حل يمنع حدوث “الفواق” من البداية .