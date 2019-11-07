أمانة عسير تصدر 400 رخصة حفريات للجهات الخدمية

محمد بن طحيطح(صدى):

أصدرت أمانة منطقة عسير أكثر من 400 رخصة حفريات لمشروعات تابعة للجهات الخدمية بمنطقة عسير .

أوضح ذلك أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مشيرا الى أن هذه الرخص تم إصدارها خلال الستة أشهر الماضية بهدف إيصال الخدمات الأرضية لمختلف الأحياء والمراكز والقرى في مدينة ابها مبيناً أن هذه المشاريع شملت إيصال خدمات الكهرباء وشبكات المياه والالياف البصرية، ومشاريع الصرف الصحي.

وأكد بأن هذه الرخص تساهم في دعم مشاريع الأمانة والبلديات التابعة لها في تحقيق بنية تحتية مميزة في منطقة عسير من خلال عمل هذه التسهيلات لتنفيذ المشاريع الخدمية التي ستنعكس إيجابياً على جودة حياة المواطن، وتوفير كافة الخدمات في الأحياء.