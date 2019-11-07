بالفيديو.. سارة عبد العزيز عن علا الفارس: تصرفها مع «إم بي سي» غير راقٍ

متابعة- أميرة خالد(صدى):

وجهت الإعلامية سارة عبدالعزيز كلمات قاسية للمذيعة الأردنية علا الفارس؛ بسبب موقفها الأخير عندما غادرت قناة ” إم بي سي “ .

وقالت ” سارة ” ببرنامج ” ع السيف ” الذي يعرض على شاشة قناة ” atv ” : ” علا لا خلاف عليها كإعلامية لكن التصرف الأخير لها كان غير راقٍ، وتغريدتها الأخيرة كانت تمثلها هي فقط وغير راضية عنها ” .

وأوضحت سارة عبد العزيز أن علاقتها بها كانت جيدة قبل خروجها من قناة mbc، وكانت من أكثر الداعمين لها حين دخلت القناة.

يُذكر أن علا الفارس كانت قد أعلنت انتهاء علاقتها بمجموعة قنوات ” إم بي سي “ في فبراير الماضي؛ لتنتقل إلى قناة ” الجزيرة “ كمقدمة أخبار ثم مذيعة برامج.

كما نشرت مقطع فيديو لزميلتها سارة عبد العزيز، تنتقد فيه الأخيرة سعودة ” إم بي سي “ وفقًا لقولها، وهو ما اعتبر استغلالاً غير مقبول.