بالفيديو.. استشاري مخ وأعصاب: استخدام الجوال يسبب صرع في حالة واحدة 

الرياض(صدى):

أكد هاني العبدلي استشاري المخ والأعصاب واصابات الدماغ والعمود الفقري والحبل الشوكي بمدينة الملك سعود الطبية، أن كثرة استخدام الجوالات لا تسبب كهرباء للمخ و صرع.

وأوضح العبدلي خلال حواره ببرنامج ” صباح السعودية”، أنه لا توجد أي دراسة مثبتة تبين أن استخدام الجوال يسبب الصرع، مشيرا إلي أن ألعاب الأطفال قد تكون محفزا لأن تحدث هذه الأمراض وخاصة لمن لديه قابلية للتشنجات.

ولفت إلي أن ألعاب السوني الخطافية السريعة تسبب الصرع وكهرباء للمخ لمن لديه قابلية للتشنجات، مشددا على التقليل من استخدام الجوال:” يجب استخدام الجوال 10 دقائق فقط ثم نأخد قسط راحة ساعة ونصف”.