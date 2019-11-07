مدير تعليم مكة يفتتح لقاء التحول الرقمي في التعليم لــ 88 منسقاً ومنسقةً لبوابة المستقبل

صيتة العماش (صدى):

افتتح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي اليوم الخميس 10 / 3 / 1441 هــ لقاء التحول الرقمي في التعليم ” مهارات القرن 21 ” والذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التخطيط والتطوير بالتعاون مع شركة تطوير لتقنيات التعليم وذلك لاستهداف منسقي ومنسقات بوابة المستقبل في مدارس تعليم مكة

وقال الزائدي في كلمته في افتتاح اللقاء ” أننا في تعليم مكة نفخر ونعتز لأنكم مختلفون مبدعون متميزون بعطاءاتكم المتجددة زملائي وزميلاتي وتضحياتكم في هذا المشروع الوطني الذي كنّا قبل شهرين من الآن نبدأ به وأمامنا الكثير من التحديات إلا أننا بفضل الله ثم بجهودكم وما قدمتموه من تضحيات حققنا الكثير من التميز والتقدم”

وأضاف بقوله ” في هذا المشروع تظافرت الجهود من جميع الإدارات والمدارس فخطى هذه الخطوات المباركة وأصبح لدينا قاعدة صلبة وخبرة ودروس مستفادة نستفيد منها خلال المرحلة القادمة ”

واختتم الزائدي كلمته بالشكر للزملاء المنسقين والمنسقات في المدارس الذين بذلوا جهود مضنية فكانوا فرسان النجاح متأملاً لمزيد من التطلعات والنجاحات .

من جهته قال مدير إدارة التخطيط والتطوير الأستاذ مستور الثقفي أن اللقاء استهدف 88 منسقاً ومنسقة لمشروع بوابة المستقبل في مدارس تعليم مكة كانت كالتالي :

44 قائدًا وقائدة

44 منسقاً ومنسقةً من معلمين ومعلمات .

وأضاف الثقفي بقوله “وقد حوى اللقاء على جلستين حيث تناولت الجلسة الأولى الحديث عن التحول الرقمي ودوره في الرقي بالعملية التعليمية قدمها الأستاذ الدكتور عبدالله الموسى فيما كانت الجلسة الثانية عرضاً عن تجربة متميزة لمعلم بوابة المستقبل وأثرى هاتين الجلستين مداخلات ومناقشات الحضور .

هذا وشهد اللقاء حضور المساعد للشؤون التعليمية “بنين ” الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني والمساعدة للشؤون التعليمية : بنات” الدكتورة آمنة الغامدي وعدد من مدير الإدارات والمشرفين وقادة المدارس والمعلمين .