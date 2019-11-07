تقنية جدة تكرّم القطاعات المشاركة في معرض مكافحة التدخين والمخدرات

محمد السعران(صدى):

كرّمت الكلية التقنية بجدة القطاعات المشاركة في معرض مكافحة التدخين والمخدرات والذي نظمته الكلية لمدة ثلاثة بمشاركة عدد من الاجهزة الحكومية والقطاعات ذات العلاقة ، وبيّن عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي بأن تنظيم هذا المعرض هو امتداد للمعارض السابقة التي تنظمها الكلية عام بهدف توعية متدربي الكلية بأضرار التدخين والمخدرات وخلق ثقافة صحية تقوم على مرتكزات الوعي والسلوك الحميد وتأثير تلك الآفات على المتعاطي وكذلك طرق الوقاية منها اضافة الى ان المعرض قد صاحبه تنفي عدد من المحاضرات التوعوية والثقافية في ذات الاتجاه ، وتابع السريعي قوله بأن الكلية وحرصا منها على ابنائها المتدربين وايمانا بدورها المهم في خدمة المجتمع من خلال توعية وتحصين الشباب سعت لتنفيذ هذا البرنامج بمشاركة مشكورة من عدد من الجهات المتخصصة في مكافحة التدخين والمخدرات وينبغي علينا جميعا الوقوف بقوة وحزم ضد مروجي هذه الآفات وكذلك توعية الشباب بخطرها فالوقاية خير من العلاج .

واضاف بأن مدارس التعليم العام قد استفادت ايضا من المعرض من خلال زياراتهم له مشيرا الكلية تحرص دائما على التشاركية المجتمعية وتقديم كافة امكاناتها لخدمة المجتمع في كل الاتجاهات وهو دور رئيسي هام يجب علينا ان نعمل ونتعاون من اجله .

يذكر بأن الجهات المشاركة هي الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة والإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني القطاع الغربي ومكافحة المخدرات بالحرس الوطني بالقطاع الغربي وجمارك مطار الملك عبدالعزيز وهيئة الهلال الاحمر السعودي وبرنامج مكافحة التدخين بادارة البرامج الصحية بالصحة العامة بجدة وجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات

وعدد من مستشفيات القطاع الخاص .