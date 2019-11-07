بالفيديو.. لاعب كرة قدم يخضع للمحاكمة بسبب «دجاجة»
يواجه اللاعب الكرواتي إيفان جازديك لاعب فريق أن كاي يلينجراد لكرة القدم عقوبة السجن لمدة عام إثر إتهامه بقتل دجاجة ضمن مجموعة دجاجات اقتحمت أرض الملعب .
وفي التفاصيل ، فقد هددت إحدى جمعيات حقوق الحيوان بمقاضاة اللاعب الذي ظهر في فيديو وهو يركل إحدى الدجاجات بعنف ثم التقطها وألقاها لتتهشهم فوق السياج وتموت .
ووصفت الجمعية سلوك اللاعب بـ “الفعل المخزي والسلوك الجبان تجاه حيوان برئ أدى إلى وفاته متألماً ومهشم العظام .
كما رفع الحكم البطاقة الحمراء في وجه اللاعب صاحب الـ 23 عام ، مؤكداً أن سلوكه غير رياضي .
ويحاول اللاعب الفرار من الإدانة مدافعاً عن نفسه بالصحف المحلية ، إذ قال أنه لم تكن لديه نية قتل الدجاجة.
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