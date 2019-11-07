بالفيديو.. لاعب كرة قدم يخضع للمحاكمة بسبب «دجاجة»

طلال الغامدي(صدى):

يواجه اللاعب الكرواتي إيفان جازديك لاعب فريق أن كاي يلينجراد لكرة القدم عقوبة السجن لمدة عام إثر إتهامه بقتل دجاجة ضمن مجموعة دجاجات اقتحمت أرض الملعب .

وفي التفاصيل ، فقد هددت إحدى جمعيات حقوق الحيوان بمقاضاة اللاعب الذي ظهر في فيديو وهو يركل إحدى الدجاجات بعنف ثم التقطها وألقاها لتتهشهم فوق السياج وتموت .

ووصفت الجمعية سلوك اللاعب بـ “الفعل المخزي والسلوك الجبان تجاه حيوان برئ أدى إلى وفاته متألماً ومهشم العظام .

كما رفع الحكم البطاقة الحمراء في وجه اللاعب صاحب الـ 23 عام ، مؤكداً أن سلوكه غير رياضي .

ويحاول اللاعب الفرار من الإدانة مدافعاً عن نفسه بالصحف المحلية ، إذ قال أنه لم تكن لديه نية قتل الدجاجة.