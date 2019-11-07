إطلاق منصة إلكترونية موحدة لترخيص الأنشطة السياحية 

عادل الحربي(صدى):

أعلنت هيئة السياحة والتراث عن عقد ورشة عمل متخصصة لتعريف المستثمرين في القطاع السياحي بالمنصة الإلكترونية لترخيص الأنشطة السياحية، وذلك يوم الأحد القادم بالرياض.

وجاءت هذه الورشة، بحضور مستثمرين في القطاع السياحي بالمملكة للتعريف بدور المنصة والأنشطة المستهدفة في تطبيق الرخص الفورية التي ستتاح قريبا، والتي تغطي مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها ونشاط تنظيم الرحلات السياحية الى جانب نشاط وكالات السفر والسياحة، من أجل تمكين المستثمرين في القطاع السياحي من إنهاء جميع إجراءات الترخيص لأنشطتهم إلكترونياً من أماكن تواجدهم دون عناء زيارة فروع الهيئة.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن المنصة تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات الترخيص واختصار الوقت المستغرق للحصول على خدمات التراخيص من خلال منصة إلكترونية موحدة تقدم جميع خدمات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبر شبكة من التعاملات الإلكترونية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.