النفط ينتعش بفعل تجدد الآمال في اتفاق تجارة أمريكي صيني

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس وسط تلميحات جديدة من الصين على إحراز تقدم صوب اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة، مما عوض أثر الضغوط الناتجة عن زيادة ضخمة في مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 33 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 62.07 دولار للبرميل بعد أن تحدد سعر التسوية على انخفاض 1.22 دولار للبرميل أو نحو اثنين بالمئة أمس الأربعاء.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط 37 سنتا أو 0.7 بالمئة عن الإغلاق السابق لتصل إلى 56.72 دولار للبرميل. كان سعر التسوية منخفضا 88 سنتا أو 1.54 بالمئة في الجلسة السابقة.