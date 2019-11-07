المنافسة على «مبابي» تشتعل بين ليفربول وريال مدريد

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ” ليفربول ” الإنجليزي لا يزال متمسكًا بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم هجوم نادي باريس سان جيرمان،

في ميركاتو الصيف المقبل، يونيو 2020.

وتفصيلآ، يضع مدرب ليفريول الألماني يورغن كلوب ” مبابي ” على رأس أولوياته في صفقات الصيف المقبل؛ بعد أن امتنع بطل أوروبا عن إبرام صفقات كبيرة خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وأشارت التقارير أن ليفربول مستعد للتفاوض مع باريس سان جيرمان حول المقابل الذي يمكن من خلاله بيع ” مبابي ” ، الذي ينتهي عقده رفقة بطل فرنسا في صيف 2022.

فيما شنّ البرازيلي ” ليوناردو ” ، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، هجومًا عنيفًا على الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، الذي تحدث عن صفقة ” مبابي ” المرتقبة في الميرينغي.

وهاجم ” ليوناردو ” زيدان ورد على تصريحاته قائلآ: ” هذه تصريحات مزعحة بالنسبة لنا، وليس هذا هو التوقيت المناسب للحديث عن مبابي، الذي لا يزال مرتبطًا بعقد معنا حتى صيف 2022 ” .