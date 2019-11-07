كات يدعو الاتحاد لحسم ملف «روما»

نواف السالم(صدى):

دعا مدرب فريق الاتحاد تين كات إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي لحسم أمر تمديد عقد اللاعب رومارينهو من أجل المحافظة على مكتسبات الفريق.

واعتبر كات رومارينهو أحد ركائز الفريق الاتحادي، حيث سبق للمدرب الهولندي أن أشرف فنيا على رومارينهو إبان عمله مدربا لفريق الجزيرة الإماراتي

واستأنف كات مهمات عمله الفني أمس، وسيقود الفريق الاتحادي في مباراة الرياض غدا (الجمعة) على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات دور 64 في كأس الملك للموسم الحالي، وسينهي المدرب الاتحادي الجديد تحضيراته الفنية للقاء الرياض بإجراء مناورة كروية سيعتمد من خلالها النهج الفني والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة.