امرأة تتزوج ثلاثة رجال في آن واحد !

كامبالا(صدى):

في اغرب زيجة على الإطلاق ، قررت إمرأة أوغندية الزواج بثلاثة رجال دفعةً واحدة ما أثار الرأي العام في أوغندا فضلاً عن نبذها من قبيلتها وطرد أزواجها وسط صراعها وأزواجها لإقناع الأهالي بموقفهم الشاذ .

وفي التفاصيل ، فقد قالت الأوغندية “آن غريس أجوتي ” أن الزواج الأحادي فاشل وأن زوجها السابق كان عديم الفائدة وكانت تعوله ، فقررت الزواج بثلاث رجال لتجمع بين المزايا التي تحلم بها .

ويعيش أزواجها الثلاث ” رجل شرطة أرمل ومتقاعد ، وفلاح ميسور ، وآخر عازب ” في ثلاثة أكواخ بمجمع أكواح تمتلكه زوجتهم التي تكسب رزقها من بيع لحم البقر .

والمثير في الأمر أن أزواجها يطيعونها ويسمحون لها بإتخاذ القرارات ويجتمعون لتناول الطعام معها ويعتبرونها “رب الأسرة ” .

وبعد صراع طويل نجح أهل القرية في طردهم إلا أن أحدهم عاد إلى كوخه ، بينما تواصل الزوجه شهور حملها غير أنه لا يُعلم تحديداً من والد الطفل !