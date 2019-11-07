امرأة تتزوج ثلاثة رجال في آن واحد !
في اغرب زيجة على الإطلاق ، قررت إمرأة أوغندية الزواج بثلاثة رجال دفعةً واحدة ما أثار الرأي العام في أوغندا فضلاً عن نبذها من قبيلتها وطرد أزواجها وسط صراعها وأزواجها لإقناع الأهالي بموقفهم الشاذ .
وفي التفاصيل ، فقد قالت الأوغندية “آن غريس أجوتي ” أن الزواج الأحادي فاشل وأن زوجها السابق كان عديم الفائدة وكانت تعوله ، فقررت الزواج بثلاث رجال لتجمع بين المزايا التي تحلم بها .
ويعيش أزواجها الثلاث ” رجل شرطة أرمل ومتقاعد ، وفلاح ميسور ، وآخر عازب ” في ثلاثة أكواخ بمجمع أكواح تمتلكه زوجتهم التي تكسب رزقها من بيع لحم البقر .
والمثير في الأمر أن أزواجها يطيعونها ويسمحون لها بإتخاذ القرارات ويجتمعون لتناول الطعام معها ويعتبرونها “رب الأسرة ” .
وبعد صراع طويل نجح أهل القرية في طردهم إلا أن أحدهم عاد إلى كوخه ، بينما تواصل الزوجه شهور حملها غير أنه لا يُعلم تحديداً من والد الطفل !
fares[ عدد التعليقات: 1018 ] نشر منذ 37 دقيقة
على ما اتوقع حتى————– مع بعض عادي جدا