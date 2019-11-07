«كفاءة» تطلق مسابقة «اختر لونك» بجوائز ثمينة في جدة قريبا

حمود العنزي(صدى):

يعتزم المركز السعودي لكفاءة الطاقة إطلاق المرحلة الثالثة من مسابقته التي يقيمها ضمن حملة “اختر لونك ” التوعوية قريباً .

وستقام المسابقة في”رد سي مول ” بجدة ، وذلك بعد النجاح الكبير والإقبال الجماهيري الذي شهدته على مدار الاسبوعين الماضيين بالرياض والدمام .

ومن المقرر رصد جوائز ثمينة للفائزين ، كأجهزة “آيفون 11 ” ، وبلايستيشن ، وهدايا أخرى متنوعة .

الجدير بالذكر أن المسابقة تأتي في إطار حملة لرفع الوعي بإختيار الأجهزة المنزلية التي تحمل اللون الأخضر على ملصق كفاءة الطاقة ، لترشيد الإستهلاك ، تحت شعار ” الأخضر أوفر” .