«كفاءة» تطلق مسابقة «اختر لونك» بجوائز ثمينة في جدة قريبا
يعتزم المركز السعودي لكفاءة الطاقة إطلاق المرحلة الثالثة من مسابقته التي يقيمها ضمن حملة “اختر لونك ” التوعوية قريباً .
وستقام المسابقة في”رد سي مول ” بجدة ، وذلك بعد النجاح الكبير والإقبال الجماهيري الذي شهدته على مدار الاسبوعين الماضيين بالرياض والدمام .
ومن المقرر رصد جوائز ثمينة للفائزين ، كأجهزة “آيفون 11 ” ، وبلايستيشن ، وهدايا أخرى متنوعة .
الجدير بالذكر أن المسابقة تأتي في إطار حملة لرفع الوعي بإختيار الأجهزة المنزلية التي تحمل اللون الأخضر على ملصق كفاءة الطاقة ، لترشيد الإستهلاك ، تحت شعار ” الأخضر أوفر” .
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