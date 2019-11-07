بدء تطبيق قرار إلزام مكاتب الإستقدام بإنهاء إجراءات تسفير العاملات المنزليات بمراكز الإيواء

حمود العنزي(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعة بدء تطبيق القرار الخاص بإلزام مكاتب الإستقدام بمتابعة قضايا العاملات المنزليات اللاتي تم تحويلهن من طرف الأجهزة الأمنية لمراكز الإيواء وإنهاء إجراءات تسفيرهن .

ومن المقرر أن تخطر مراكز الإيواء مكاتب الإستقدام لإحالة ملف العاملات المنزليات إليها مع تحميل مكاتب الإستقدام مسؤولية التكفل بإجراءات ترحيلهن بعد متابعة القضايا ويشعر المكتب لمدة 3 أيام وفي حال عدم التجاوب يتم إيقافه عن مزاولة النشاط .

واستقبل مركز الإيواء بالدمام حتى الآن 55 عاملة من جنسيات مختلفة أبرزها البنجلاديشية ومعظم التهم كانت حول الهروب من الكفيل .

وأكد مدير المركز “عبد الرحمن العتيبي ” أنه تم تسفير 30 عاملة بعد مخاطبة مكاتب الإستقدام وفقاً لقرار ” العمل ” وجاري إنهاء تسفير بقية العاملات .