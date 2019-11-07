إنقاذ حياة طفلة بعد ابتلاعها حلق ذهب بعنيزة 

نايف السالم(صدى):

أنقذ أطباء مستشفى الملك سعود بعنيزة حياة طفلة بعمر سنتين بعد ابتلاعها قطعة من الذهب “حلق الأذن”، مما أدى إلى شبه إغلاق للمريء، حيث تعاني من ضيق في التنفس وعدم القدرة على البلع.

وبعد الكشف الطبي و الأشعة اللازمة اتضح وجود قطعة ذهب من نوع “حلق أذن” استقرت في المريء؛ مما أسفر عن ضيق في مجرى الهواء وعدم القدرة على البلع.

وأدخلت الطفلة لغرفة العمليات، لإجراء عملية منظار عاجلة باستخدام المنظار الخاص للمريء والمجهز بلاقط؛ وتم استخراج القطعة في وقت لم يتجاوز الـ15 دقيقة، وحاليا تتمتع الطفلة بصحة وعافية.