فيديوهات تكشف عن مواصفات سيارة سكودا Octavia

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تقترب شركة ” سكودا ” من الإعلان عن الجيل الجديد من سيارات Octavia معشوقة الملايين، بتصميم جديد كليًّا ومواصفات متطورة.

وأبرزت بعض الفيديوها مواصفات ” سيارة Octavia ” الجديدة؛ حيث أصبح تصميم هذه السيارة مختلفًا كليًّا.

وحصلت المركبة على واجهة أمامية مميزة مزودة بمصابيح LED فريدة الشكل، وفتحة هوائية كبيرة تمتد على طول الواجهة.

وصُممت واجهة السيارة الخلفية بشكل ” حرف V ” يجعل قسمها العلوي كأنه جناح هوائي؛ لزيادة الثبات على السرعات العالية.

أما المقصورة فرُسمت كلوحة فنية مميزة تعكس روح التقنية المتقدمة، وزُودت بلوحة قيادة خالية من الأزرار تعمل باللمس وحصلت على شاشتين؛ واحدة في المنتصف وأخرى قبالة السائق.

ومن المرجح أن يتم طرح هذه السيارة بعدة أنواع من المحركات محركات ” بنزين عادية بعزم 110 و150 و190 حصانًا، ومحركات توربينية بعزم 150 و200 حصان ” ،.وتحصل على علب سرعة أوتوماتيكية بـ7 مراحل.