تكليف الشهري مديرا لإدارة الطوارئ والأزمات الصحية بصحة الرياض
أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قرار بتكليف الاستاذ فرحان بن علي الشهري مديرا لإدارة الطوارئ والأزمات الصحية بصحة الرياض اعتبارا من 10/3/1441 وحتى 30/12/1441هـ .
من جانبه عبر ” الشهري ” عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون بإذن الله دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق التطلعات ، وتعزيزاً لتوجيهات مقام وزارة الصحة ممثلة بصحة الرياض ، ولرؤية المملكة العربية السعودية الطموحة للوصول لمجتمع صحي خلال برامج التحول الوطني، سائلا المولى عز وجل أن يعينه على المسؤولية المناطة به .
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