تكليف الشهري مديرا لإدارة الطوارئ والأزمات الصحية بصحة الرياض

بدر الحارثي(صدى):

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قرار بتكليف الاستاذ فرحان بن علي الشهري مديرا لإدارة الطوارئ والأزمات الصحية بصحة الرياض اعتبارا من 10/3/1441 وحتى 30/12/1441هـ .

من جانبه عبر ” الشهري ” عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون بإذن الله دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق التطلعات ، وتعزيزاً لتوجيهات مقام وزارة الصحة ممثلة بصحة الرياض ، ولرؤية المملكة العربية السعودية الطموحة للوصول لمجتمع صحي خلال برامج التحول الوطني، سائلا المولى عز وجل أن يعينه على المسؤولية المناطة به .