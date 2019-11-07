وظائف شاغرة في مستشفى دلة بالرياض 

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى دلة عن توافر وظائف شاغرة، للعمل بالرياض، تحت مسمي أخصائي (التعقيم المركزي) (CSSD) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس أو دبلوم في التعقيم، خبرة سنتين في نفس المجال (المفضل)، يجيد اللغة الإنجليزية، ترخيص هيئة التخصصات الصحية.

وأشار إلي حاجته لشغل وظيفة مندوب مبيعات صيدلية بشرط حصوله علي دبلوم المدرسة الثانوية، خبرة سنتين في كممثل مبيعات، يجيد اللغة الإنجليزية.

ومن بين الوظائف الشاغرة، أعلن عن حاجته لموظف السجلات الطبية بشرط حصوله على بكالوريوس إدارة المستشفى أو أي مجال ذي صلة المعرفة في المصطلحات الطبية، المعرفة في اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا، يجيد الحاسب، بدون خبرة أن بخبرة لاتزيد عن 5 سنوات

ودعا الراغبين للتقديم من خلال الرابط التالي: هنا