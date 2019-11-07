تعرفي على أسباب «جفاف الفم» وطرق الوقاية منه

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يصاب بعض الأشخاص بـ ” جفاف الفم ” عند الاستيقاظ من النوم؛ دون العلم بأن هناك العديد من الأسباب وراء التعرض لمثل هذه الحالة، وسنستعرض أبرز هذه الأسباب وكيفية الوقاية منه خلال هذا التقرير.

– الأسباب

• متلازمة ” حرقان الفم ”

يُعاني بعض الأشخاص من حرقان شديد بالفم، وهي حالة مرضية يعرفها الأطباء باسم ” متلازمة حرقان الفم ” ، التي يصاحبها جفاف ومرارة الفم، وكثيرًا ما يعاني منها السيدات بعد انقطاع الدورة الشهرية.

• الحمل

تُعاني السيدات أثناء فترة الحمل وبعد الولادة من جفاف ومرارة الفم عند الاستيقاظ من النوم، نتيجة لاضطراب مستويات هرمون ” الإستروجين ” بأجسادهن.

• تلف الأعصاب

قد يكون جفاف الفم أحد أعراض تلف أعصاب الرأس أو الرقبة، نتيجة التعرض لحادث سير أو خطأ طبي عند إجراء جراحة في كلتا المنطقتين.

• القهوة

تحتوي على نسبة عالية من مادة الكافيين وهي من المواد المدرة للبول؛ ما يؤدي إلى فقدان كمية كبيرة من السوائل عن طريق عملية التبول، فيتسبب ذلك في الشعور بالعطش وجفاف الفم.

• السكري

يُعد جفاف الفم أحد أعراض الإصابة بمرض السكري، لأن ارتفاع نسبة السكر بالدم تتسب