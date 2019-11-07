بالصور.. حفل توقيع «لبست عطرك» للشاعرة الإماراتية حمدة المهر المهيري

ريم عبدالعزيز(صدى):

بحضور الشيخة الدكتورة هند عبدالعزيز القاسمي، تم إطلاق حفل توقيع ديوان (لبست عطرك) للشاعرة الإماراتية حمدة المر المهيري، إصدار دار سما للنشر والتوزيع بالكويت.

وقد شهد الافتتاح حضور أعضاء نادي الإمارات الدولي للأعمال، ونخبة من مشاهير قنوات التواصل الاجتماعي، وعدد من الكتاب البارزين والشخصيات المهمة.

والجدير بالذكر أن هذا الديوان هو ثاني إصدار للشاعرة، ويضم فصولا منوعة (وطنيات، خليجيات، مناسبات، وجدانيات)، ويضم قصائد الشاعرة الجديدة وتغريداتها.