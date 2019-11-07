أول رد من ماني على تصريحات غوارديولا بشأن ادعاء السقوط 

نواف السالم(صدى):

أوضح ساديو ماني، أن حكم مباراة فريقه ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيضعه تحت المجهر قليلًا بسبب حديث المدرب بيب غوارديولا عن ”ادعاء السقوط“ لكن المهاجم السنغالي لا ينوي تغيير أسلوبه.

وقال غوارديولا في تصريحاته عن ماني إنه يدَّعي السقوط في بعض الأحيان بعد حصوله على إنذار في الشوط الأول ضد أستون فيلا لهذا السبب، لكن مدرب سيتي تراجع عن تصريحاته بعد ذلك.

وأبان ماني أن توقيت اتهامات غوارديولا ليس من قبيل المصادفة، مردفا:”أعتقد أن هذا ذكاء منه للفت انتباه الحكم، لكني سألعب بأسلوبي كما أفعل دائمًا”.

وتابع المهاجم السنغالي أن هذه التصريحات لم تشغل باله كثيرًا، مبينا: ”لم ألفت انتباهي لما قاله لأنه جزء من كرة القدم. لو كان ادعاء السقوط سيمنحني ركلة جزاء سأفعل ذلك. لِمَ لا؟ لكن مدربي يورغن (كلوب) كان محقًّا. لا ادَّعي السقوط“.