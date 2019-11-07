بالفيديو.. ماجد المهندس يشعل عيد ميلاد مهيرة عبدالعزيز ويغني لها

أميرة خالد(صدى):

فاجأ المطرب ماجد المهندس الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز بالإحتفال بعيد ميلادها خلال تواجدها بالمملكة .

ونشرت الإعلامية فيديو يوثق غناء “المهندس ” لها في عيد ميلادها الـ37 معبرة عن سعادتها بتلك اللحظات .

وعلقت على الفيديو قائلة : أحلى هدية في يوم ميلادي . من البرنس ماجد المهندس أحلى من غنى هابي بيرثداي يا ناس .

الجدير بالذكر أن الإعلامية مهيرة عبد العزيز تواجدت بالمملكة إذ كانت تقدم حفل ليلة سهم بموسم الرياض والذي شارك فيهم عدد كبير من النجوم وحقق حضور جماهيري كبير .