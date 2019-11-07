بالفيديو.. أسد أعلى سطح مبنى قرب مدرسة بالرياض

حمود العنزي(صدى):

وثق أحد أهالي حي الطويرق في الرياض، مقطعا أظهر وجود أسد طليق، أعلى سطح مبنى بالقرب من إحدى المدارس.

وظهر الأسد يعتلي سطح مبنى بجوار مدرسة سهل بن قيس في حي الغروب بالرياض.

وطالب متداولو المقطع بمحاسبة المسؤول عن هذا التصرف الغير مسؤول، معربين عن رفضهم تربية الحيوانات المفترسة بالقرب من الأحياء السكنية.