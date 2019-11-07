بالفيديو.. أسد أعلى سطح مبنى قرب مدرسة بالرياض
وثق أحد أهالي حي الطويرق في الرياض، مقطعا أظهر وجود أسد طليق، أعلى سطح مبنى بالقرب من إحدى المدارس.
وظهر الأسد يعتلي سطح مبنى بجوار مدرسة سهل بن قيس في حي الغروب بالرياض.
وطالب متداولو المقطع بمحاسبة المسؤول عن هذا التصرف الغير مسؤول، معربين عن رفضهم تربية الحيوانات المفترسة بالقرب من الأحياء السكنية.
حاط نمر عند مدرسة اطفال هاذا المفروض يحاسب اشد الحساب والعقوبة pic.twitter.com/rxSXP6jdkN
— ViP2016-12-12 (@moayad_sr) November 4, 2019
fares[ عدد التعليقات: 1016 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا والعلم عند الله انه الذبح له افضل لسلامة الناس وحتى يتادب من اطلق العنان له يسرح ويمرح لادخال الرعب في الناس
كجمغلو[ عدد التعليقات: 15211 ] نشر منذ 6 دقائق
انتشرت تربية الحيوانات المتوحشة في السعودية
اعطوه ابرة مخدر على حديقة الحيوان