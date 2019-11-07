وزير الثقافة يتفاعل مع طلب مواطن بخصوص زخارف حائل

علي العنزي(صدى):

حرص وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، على التفاعل مع تغريدة مواطن طالب فيها بالحفاظ على زخارف حائل قبل اندثارها.

وكان المواطن قد نشر مجموعة من الصور للزخارف، معلقا: حينما تسوقك قدمك إلى وسط حائل، وتدلف للبيوت الطينية المتساقط أغلبها، يشد عينيك الفن الموجود في مجالس الرجال -القهاوي- حيث احتضنت حوائطها زخارف وكتابات نقشها فنانون تشكيليون محترفون من خلال مادة الجص.

وأشار إلى أن هذا الفن سيصبح قريبا آثراً إذا لم تقوم الجهات المعنية بترميم المجالس التي تحتضنها، ومن ثم نشرها في الأماكن العامة، وتوظيفها كأيقونة فنية لحائل.

وأضاف: الأمل معقود على وزارة الثقافة بالمحافظة على الزخارف الحائلية وإعادة إحيائها، خصوصا وأن ذلك من صلب وظائفها وواجباتها.

ومن جانبه رد وزير الثقافة قائلا: سيحفظ بالتأكيد أخ سالم وأشكرك على غيرتك وحرصك.