أصالة تشبه الموسيقى بالصلاة..وانتقادات حادة ضدها

أميرة خالد(صدى):

واجهت الفنانة السورية أصالة نصري، انتقادات حادة من قبل متابعيها، بسبب تغريدة لها وصفت فيها الموسيقى بأنها صلاة الروح.

وقالت أصالة: الموسيقى هي صلاة روح، تحرك المشاعر فتجعل للدمع طعمًا فرحًا، وللبسمة طعمًا شجنًا، ترتب الحزن فتنتشل منه الألم، وتوثق السعادة كألبوم صور، تلملم الجراح وتجمع الأحبة وتفعل سحرًا يُحلّي مرّ الحياة.

وتسببت تلك الكلمات في إثارة غضب رواد مواقع التواصل، حيث أكدوا أن الموسيقى حرام مستنكرين تشبيهها بركن من أركان الإسلام.

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