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  3. حديث فهد الهريفي عن إختلافه مع محترف النصر جوليانو

حديث فهد الهريفي عن إختلافه مع محترف النصر جوليانو




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1388 ] نشر منذ 20 دقيقة

الله يكفينا شر اهل العقد والتعقيد.

فبه بشر يحب النكد ولو السعادة كلها تحوم حوله وكل الناس سعداء تلقاه هو نكدي نحيس ما خلى احد ما فكه من شره نسأل الله العافية والسلامة.

وش عنده نيدفيد هالمرة 😜

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