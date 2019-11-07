حديث فهد الهريفي عن إختلافه مع محترف النصر جوليانو

الأربعاء 6
نوفمبر
الله يكفينا شر اهل العقد والتعقيد.
فبه بشر يحب النكد ولو السعادة كلها تحوم حوله وكل الناس سعداء تلقاه هو نكدي نحيس ما خلى احد ما فكه من شره نسأل الله العافية والسلامة.
وش عنده نيدفيد هالمرة 😜
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ابوبدر[ عدد التعليقات: 1388 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يكفينا شر اهل العقد والتعقيد.
فبه بشر يحب النكد ولو السعادة كلها تحوم حوله وكل الناس سعداء تلقاه هو نكدي نحيس ما خلى احد ما فكه من شره نسأل الله العافية والسلامة.
وش عنده نيدفيد هالمرة 😜