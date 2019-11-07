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    نوفمبر

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  3. تركي العجمة : صدارة جدول الدوري تُحسب بهذه الطريقة

تركي العجمة : صدارة جدول الدوري تُحسب بهذه الطريقة




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