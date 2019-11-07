الشباب يوضح حقيقة رحيل بن العمري

طلال الغامدي(صدى):

أكد أحمد المسعود المتحدث الرسمي لنادي الشباب، أن التقارير المتعلقة برحيل المدافع الجزائري جمال الدين بالعمري، وتوتر العلاقات بينه وبين الإدارة، ليست صحيحة.

وقال المسعود: كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن جمال بن العمري وعلاقته مع الشباب، و هو أمر أشبع نفياً وتوضيحاً.

وتابع: نؤكد مجدداً أن إدارة الشباب ليس لديها الرغبة في بيع اللاعب الذي مدد عقده مؤخراً مع الفريق لثلاثة مواسم.

وأضاف: الليث تنتظره مباراة هامة في البطولة العربية بعد يومين، و مؤسف أن ينساق المحبين حول الكثير من الشائعات والأطروحات التي أبعد ماتكون عن الواقع.