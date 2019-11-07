الشباب يوضح حقيقة رحيل بن العمري
أكد أحمد المسعود المتحدث الرسمي لنادي الشباب، أن التقارير المتعلقة برحيل المدافع الجزائري جمال الدين بالعمري، وتوتر العلاقات بينه وبين الإدارة، ليست صحيحة.
وقال المسعود: كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن جمال بن العمري وعلاقته مع الشباب، و هو أمر أشبع نفياً وتوضيحاً.
وتابع: نؤكد مجدداً أن إدارة الشباب ليس لديها الرغبة في بيع اللاعب الذي مدد عقده مؤخراً مع الفريق لثلاثة مواسم.
وأضاف: الليث تنتظره مباراة هامة في البطولة العربية بعد يومين، و مؤسف أن ينساق المحبين حول الكثير من الشائعات والأطروحات التي أبعد ماتكون عن الواقع.
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