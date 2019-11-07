فيديو يوثق لحظة هجوم «الداعشي» على السياح في مدينة جرش الأردنية

عمان(صدى):

وثقت مقاطع فيديو لحظة إقدام رجل على طعن 4 سياح ورجل أمن ومرشد سياحي وسائق حافلة، أثناء تواجدهم في مركز الزوار بمنطقة جرش الأثرية في الأردن.

وأظهر فيديو جديدة لحظة الاعتداء على السياح في جرش، والتي تسببت في إصابة 8 أشخاص حيث كان الجاني يجري هاربا قبل أن يوجه طعنة خاطفة لأحد السياح خلال ركضه.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن من بين المصابين سياحا يحملون الجنسية المكسيكية وسائحة سويسرية.