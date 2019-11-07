آلية تنفيذ خطة الانضباط بالمدارس وإدخال الغياب في نظام نور

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن صدور تعميمًا من وزارة التعليم حول تنفيذ خطة الانضباط وآلية إدخال الغياب في نظام نور.

وأوضح التعميم، أنه سيتم تسجيل الغياب في النظام، على أن يكون التعديل خلال الفترة المحددة للمدرسة.

وتضمن التعميم، أنه سيتم تعبئة استمارة للطلاب الذين أحضروا أعذارًا عن غيابهم بعد الفترة الأولى، ومن ثم تُعدل المدرسة الغياب وترفعه إلى مكتب التعليم.

وأشار إلى أن دور المكتب، سيكون في جمع الاستمارات والتأكد من البيانات ثم إرسال بيانًا بأسماء المدارس إلى إدارة الاختبارات والقبول، وذلك في موعد أقصاء 3/7.

أما إدارة القبول والغياب، فسيكون لديها إمكانية تعديل الغياب للمدارس التي تم إرسالها من المكاتب في يوم الخميس ٣/١٠.