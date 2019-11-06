معرض خيري نظمته جمعية ود لدعم المرأة المكياج السينمائي وصناعة العطور تجذب 7 آلف زائر لزخارف الخبر

صيته العماش(صدى):

أطلقت جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية بالخبر معرضها الخيري (زخارف) بمشاركة 22 إمرأة من الحرفيات والأسر المنتجة العاملة بمجالات مهنية متنوعة ، في الوقت الذي ساهم في إبراز عدد من الفنون غير التقليدية مثل المكياج السينمائي والديكوباج وصناعة العطور ، وجاء المعرض بهدف تعزيز دور المرأة بالمجتمع واستثمار الطاقات الشبابية للفتيات ودعم الأسر المنتجة لتصبح رائدة بمجال عملها، حيث استمر لمدة 4 أيام بمجمع الراشد بالخبر.

وأوضحت رئيسة جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية نعيمة الزامل، أن المعرض الخيري جاء تحت مسمى (زخارف) بمشاركة 22 إمرأة من الحرفيات والأسر المنتجة الموهوبة بأعمالها اليدوية، مبينة أن المشاركات قدمن منتجاتهن ومعروضاتهن طوال أربعة أيام بالمعرض بتنظيم قسم حرفة ود بالجمعية، مستهدفًا الأسر التي ترعاها الجمعية وتحتاج للدعم بمجالات متنوعة ومن أهمها المجال الاقتصادي والاجتماعي، إضافة لتعزيز اعتماد الأسر المنتجة على ذاتها في الكسب المادي من خلال تسويق منتجاتها وأعمالها بين أفراد المجتمع ومؤسساته.

وأكدت الزامل أن المعرض ركز على استثمار الطاقات الشبابية للفتيات ومساعدتهن في إبراز مواهبهن أمام الزوار لتحقيق الفائدة المرجوة في دعم المرأة بشكل عام، منوهة إلى الأثر الإيجابي الكبير الذي تحققه مثل هذه الملتقيات على الأسر التي ترعاها الجمعية في خلق بيئة أسرية مترابطة ومحفزة للنجاح.

وأشارت رئيسة قسم حرفة ود الأستاذه سارة البالود ، إلى جذب المعرض لما يقارب 7 آلاف زائر خلال 4 أيام اطلعوا على الأركان المتنوعة التي تضمنت العديد من المنتجات الإبداعية للفتيات والأسر المنتجة في حرف متنوعة مثل الخياطة والخزف والسعف إضافة لفنون آخرى مثل فن الديكوباج والمكياج السينمائي وصناعة العطور ، إضافة إلى تفعيل مرسم وأركان تفاعلية تعليمية وترفيهية لدعم الطفل بالشراكة مع مجلة أنس ، والتي نالت جميعها إعجاب الحضور، في الوقت الذي أعربت عن شكرها لكافة المتطوعين والداعمين الذين بذلوا جهودًا كبيرة لإنجاح هذا المعرض الخيري.