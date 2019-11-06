يوفنتوس يتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

نواف السالم(صدى):

حقق فريق يوفنتوس الإيطالي، يوم الأربعاء، فوزًا مثيرًا غلى لوكوموتيف موسكو الروسي بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة للبطولة القارية.

وبهذا الفوز حجز اليوفي مقعدًا في الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 10 نقاط في الصدارة بهذا الفوز بينما تجمد رصيد لوكوموتيف موسكو عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وجاء تأهل يوفنتوس إلى الدور ثمن النهائي قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات، وذلك بعد أن اتسع فارق النقاط بينه وبين لوكوموتيف موسكو صاحب المركز الثالث إلى سبع نقاط، مما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول.