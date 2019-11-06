اندلاع حريق في منزل بسبب ماس كهربائي

علي القحطاني(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني مساء اليوم الأربعاء، من إخماد حريق في أبو عريش اندلع في منزل بسبب ماس كهربائي دون أي إصابات.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، إرشادات التوصيلات الكهربائية، مؤكدة على ضرورة تجنب استخدام الأنواع الرديئة وأن تكون التوصيلة مطابقة للمواصفات.

وقالت المديرية : لاتستخدم التوصيلة الكهربائي بالقرب من المياه أو من الأماكن الخارجية وتجنب زيادة الأحمال على التوصيلات الكهربائية.

وأضافت : كما يجب تجنب مد التوصيلة أو الأسلاك تحت الفراش، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.