كيم كارداشيان تتوقف عن ارتداء ملابس مثيرة بسبب زوجها

واشنطن(صدى):

كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، 39 عامًا، إنها تفكر في الاستجابة لرغبات زوجها المغني المعروف كاني ويست وترتدي ملابس أقل إثارة بعد أن أصبحت أكبر سنًا.

ولفتت إلى أنها أصبحت تتنازل لزوجها الآن بشأن وجهة نظره الأكثر صرامة كمتدين.

وأخبر ويست كارداشيان عبر مقطع الفيديو أن مظهرها المثير ”يؤذيه“ ويضر بروحه، في الوقت الذي يعمل على إنتاج أيقونته الدينية الموسيقية .

ووعدت كارداشيان زوجها بأنها في الوقت الذي تريد فيه إرضاء زوجها، فإنها لن تتخلى عن إطلالتها المثيرة على الفور قائلة: ”أنا أتفق معه بالفعل، لكنني سأكون دائمًا أنا، وأنا أم لأربعة أطفال وسأبلغ من العمر 40 عامًا. إذا متى يحين الوقت لأتوقف؟“.