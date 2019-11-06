بايرن ميونخ إلى ثمن نهائي دوري الأبطال

نواف السالم(صدى):

نجح فريق بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، إلى الدور ثُمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب أولمباكوس.

وهزم البافاري ضيفه أولمبياكوس اليوناني بهدفين دون ردٍ في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من البطولة القارية.

وبذلك، ارتفع رصيد البايرن إلى 12 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد أولمبياكوس عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

و تأهل البايرن إلى ثُمن النهائي قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات، وذلك بعد أن اتسع فارق النقاط بينه وبين سرفينا زفيزدا صاحب المركز الثالث إلى 9 نقاط، مما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول.